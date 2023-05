Il difensore del Napoli Amir Rrahmani ha parlato a Dazn del finale di stagione dei campani, chiamati a raggiungere altri obiettivi

Rrahmani ha parlato del finale di stagione del Napoli, oggi chiamato ad affrontare l’Inter:

«Dopo Monza ci siamo detti che dobbiamo migliorare e giocare le partite in maniera seria, abbiamo ancora traguardi da raggiungere come per esempio il titolo di capocannoniere di Osimhen, il lavoro non è finito e ci sono ancora tre partite».

L’articolo Napoli, Rrahmani: «Non abbiamo finito, abbiamo ancora degli obiettivi» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG