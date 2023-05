Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato anche della finale di Coppa Italia contro l’Inter, intervenendo a DAZN nel post di Torino

Italiano ha presentato la gara contro l’Inter di mercoledì a Roma in finale di Coppa Italia:

«Adesso abbiamo due finali, cercheremo di mettere in difficoltà gli avversari e dare il massimo. Coppa Italia Non è vergogna dire che l’Inter ha qualcosa di più, è una delle più forti: cercheremo di metterli in difficoltà. In campionato abbiamo giocato a viso aperto, abbiamo dato fastidio: è una partita secca, cercheremo di prepararla bene non commettendo errori e di ottenere il massimo».

