L’ex estremo difensore Stefano Sorrentino ripercorre e giudica la prima stagione in nerazzurro del portiere camerunese.

Stefano Sorrentino alla Gazzetta dello Sport ha espresso il suo parere sulla prima stagione all’Inter di Andre Onana. “La prima parte della stagione non l’ha giocata ma non credo soffrisse il dualismo con Handanovic, è stato un passaggio di consegne graduale“.

Andre’ Onana



“Doveva ambientarsi e capire le dinamiche del campionato italiano. Per un portiere che arriva dall’estero il primo fattore a cui ti devi adattare è la lingua, la comunicazione è fondamentale. Ha grandi meriti se l’Inter è in finale di Champions, dico 6,5“. Il camerunese si è ambientato in fretta e ha sfrutta tutte le chance concessegli arrivando abbastanza rapidamente a spodestare il capitano Handanovic.

L’articolo Sorrentino: “Onana è da 6.5, ha grossi meriti sull’approdo in finale dell’Inter” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG