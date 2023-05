L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato a Dazn tornando sui suoi trascorsi con l’Inter: le dichiarazioni prima del big match del Maradona

Spalletti ha ricordato così i suoi trascorsi sulla panchina dell’Inter:

«Sono orgoglioso di aver allenato una squadra così prestigiosa come l’Inter, me lo porto sempre dietro. Poi gli vanno fatti i complimenti, l’Inter ha fatto un grande campionato e aver messo dietro una squadra così dà la dimensione di quello che abbiamo fatto. Sono stati bravi, in finale ci sono andati meritatamente».

L'articolo Spalletti: «Orgoglioso di aver allenato l'Inter, sono in finale di Champions meritatamente» proviene da Inter News 24.

