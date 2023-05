L’attaccante dell’Inter Joaquin Correa smentisce che la sua squadra possa sentirsi appagata per la finale conquistata in settimana.

InterTv ha intervistato Joaquin Correa a pochi minuti da Napoli-Inter, gara che lo vedrà giocare titolare al centro dell’attacco. “Per noi è importantissimo continuare così, l’ultimo periodo è stato bellissimo con tutti i punti fatti. Dobbiamo continuare così per poter disputare le due finali in tranquillità. Stasera sarà difficilissimo”.

stadio Diego Armando Maradona

“Loro giocano un bel calcio da vedere, sono forti. Sono stati i migliori ma noi sappiamo che possiamo fare male e lo vogliamo dimostrare. Concentrazione in bilico dopo la finale di Champions League conquistata Da parte nostra non è così, siamo concentrati sulla partita. Ci mancano dei punti per fare bene quello che volevamo. Siamo concentrati e cercheremo di fare del nostro meglio“.

L’articolo Correa: “Partita difficilissima ma possiamo fargli male, siamo concentrati” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG