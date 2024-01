Massimo Carrera, ex allenatore in seconda di Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Tv Play di un possibile ritorno alla Juve del tecnico

Massimo Carrera, ex allenatore in seconda di Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Tv Play di un possibile ritorno alla Juve del tecnico. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Non sono il suo procuratore ma un ritorno in bianconero può essere fattibile. Credo che i tifosi di qualsiasi squadra vorrebbero vedere Antonio sulla panchina della propria squadra. Lui è un vincente. Sono amico di Antonio ma non so nulla sul suo futuro: ha le qualità per fare bene ovunque. Si fa seguire dai giocatori ed è un vero condottiero. Come tutti gli allenatori che vogliono vincere cercherà di fare una lista dei giocatori da acquistare. Potrebbe preferire una squadra che ha una rosa adatta a giocare con un 3-5-2 ma può adattarsi anche ad una rosa diversa. Io vice di Antonio alla Juve? Accetterei subito».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG