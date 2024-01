L’ex attaccante Marco Borriello non ritiene che i rossoneri siano fuori dalla lotta Scudetto.

Marco Borriello a DAZN ha detto la sua sull’attuale campionato di Serie A e sul duello Inter-Juventus; ecco le sue sensazioni. “Lotta scudetto Milan? Come fai a non crederci, ci sono ancora tante partite, ci sono tanti giocatori fuori e magari arriva qualche regalo dal mercato, perché no?“.

Il confronto Thuram-Giroud

I due francesi hanno realizzato entrambi assist di tacco: “Da Thuram un tacco come quello ce lo aspettiamo, a livello tecnico ha qualcosa in più di Giroud che ha fatto un gesto tecnico bellissimo con quel tacco a Theo Hernandez“.

Marcus Thuram

Sui nerazzurri

“Contro il Monza l’Inter ha fatto una partita dal punto di vista tecnico che fisico importante, ha fatto correre la palla, sembra tutto facile. È la più forte del campionato ma dobbiamo dare merito alla Juve che sta dietro e ci tiene viva in questo campionato. Lautaro? Gli manca un pelino per essere un fuoriclasse ma è un giocatore straordinario. Sicuramente è tra i primi due giocatori in Italia, il primo dopo Zirkzee, Osimhen sta facendo pochino, il giocatore del Bologna segna e sta facendo tanto dal punto di vista tecnico, farà parlare di sé“.

Sui bianconeri

“Cosa mi fa dire che la Juve può vincere lo scudetto? Non ha le Coppe e ha carattere, è una squadra viva e ha qualità. La Juve sta facendo un campionato valido“.

