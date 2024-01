Carlo Nesti non è d’accordo alla voce di mercato che nelle ultime settimane vuole Mauro Icardi tornare all’Inter: ecco il motivo

Ai microfoni di Radio Sportiva, Carlo Nesti si focalizza sull’ipotetico ritorno di Mauro Icardi tra le fila dell’Inter.

LE PAROLE – «Per quanto riguarda l’attacco si torna a parlare in maniera molto insistente di Mehdi Taremi come elemento che potrebbe integrare. Non hanno particolarmente convinto né Marko Arnautovic né Alexis Sanchez. Per quanto riguarda Icardi io continuo ad avere perplessità sul suo reinserimento nello spogliatoio. Secondo me è un gran cannoniere, però nel suo prosieguo della carriera non è migliorato. E l’inserimento in un contesto dove, dal punto di vista diplomatico, devi legare con gli altri calciatori non è facile. Lautaro Martinez sta vivendo il miglior momento della sua carriera con diciotto gol, Marcus Thuram si sta dimostrando la spalla ideale: Icardi tornasse all’Inter? sarebbe la riserva di questi due? Credo che dopo poche partite manifesterebbe il suo disappunto, non lo vedrei da questo punto di vista».

L’articolo Icardi di nuovo all’Inter? Nesti boccia la possibilità: ecco perchè proviene da Inter News 24.

