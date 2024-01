Calciomercato Milan: 5 CURIOSITA’ sull’obiettivo numero uno di Furlani per la difesa. Ecco chi è Alessandro Buongiorno

Alessandro Buongiorno è balzato in cima alla lista dei preferiti del calciomercato Milan per mettere un altro tassello nel reparto difensivo dopo gli arrivi di Gabbia e Terracciano. Il centrale del Torino gradirebbe il trasferimento in rossonero (nonostante il rinnovo fino al 2028 con il club granata), ma c’è un ostacolo a complicare la trattativa: la valutazione del suo cartellino.

Servono circa 35 milioni di euro per strappare il giocatore al Toro, con la strategia di Furlani che sarebbe quella di abbassare i costi dell’operazione inserendo come contropartita Lorenzo Colombo (ma anche qui c’è da convincere il Monza ad interrompere il prestito dell’attaccante). Ma scopriamo più da vicino chi è Alessandro Buongiorno, attraverso 5 curiosità.

