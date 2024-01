I nerazzurri continuano ad essere in prima fila per cercare di acquistare calciatori in odore di svincolo.

Il mercato invernale dell’Inter in entrata prevede il solo colpo Buchanan; il canadese tra l’altro non sarebbe arrivato se Cuadrado non si fosse dovuto operare al tendine d’Achille e stare fuori almeno 3 mesi. Marotta e Ausilio lavorano già per la prossima stagione visto che ora c’è da perfezionare solo qualche cessione minore.

Piero Ausilio

Passi decisi

I nerazzurri non hanno grosso potere di spesa e quindi i dirigenti sono estremamente attenti ai giocatori che hanno i contratti in scadenza. Perso Tiago Djaló (c’era l’accordo ma la Juventus ha anticipato il colpo a gennaio), la Gazzetta dello Sport si sbilancia sul fronte Mehdi Taremi. Il centravanti iraniano ha deciso di non rinnovare col Porto e secondo la rosea ha già accettato la proposta contrattuale dei nerazzurri che prevede un triennale da 3 milioni a stagione. Il contratto conterrebbe anche la possibilità di rescindere dopo 2 anni mentre per gli agenti ci sarebbe un ricco bonus alla firma; normalità negli affari a costo zero.

Altri dettagli

L’Inter è convinta di prendere l’attaccante visto che procederà nonostante l’abolizione del Decreto Crescita che le avrebbe fatto risparmiare circa 2 milioni all’anno; il giocatore nei prossimi mesi avvierà le pratiche per diventare comunitario visto che scatteranno i 5 anni di permanenza in Portogallo. Nelle idee dei nerazzurri dovrebbe prendere il posto di Alexis Sanchez a cui non verrà rinnovato il contratto; maggiori certezze sulla situazione di Taremi potrebbero arrivare già nelle prossime settimane.

