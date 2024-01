Il talento del club ligure sta attirando le attenzioni di molte big italiane e tra queste ci sarebbe anche la squadra di Inzaghi.

C’è ancora metà stagione da giocare e grandi obiettivi da conseguire ma il calciomercato non dorme mai e chi si distrae resta indietro. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono dirigenti navigati e lo sanno: l’Inter è molto attiva per la prossima stagione e si dice stia già negoziando con diversi giocatori a scadenza, si parla di Zielinski e Taremi.

Nuovo obiettivo

Non si può però costruire una squadra di soli svincolati e, dopo l’inevitabile cessione di un big, i nerazzurri avranno denaro fresco da investire, magari in attacco. Nel reparto offensivo non convincono del tutto le prestazioni di Arnautovic e Sanchez che tra l’altro non sono più giovanissimi; ecco perché piace Albert Gudmundsson del Genoa. L’islandese interessa però a mezza Serie A e se continua a giocare come fatto finora in campionato anche a qualche big estera; l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sostiene che al momento ci sono Roma e Juventus oltre all’Inter.

Piero Ausilio

Il profilo

Il Genoa lo acquistò 2 anni fa, proprio a gennaio, e tra Serie B e Serie A ha realizzato 25 goal e 8 assist in 70 presenze; Gudmundsson non ha accusato neanche il salto di categoria visto che in questi primi 6 mesi ha realizzato 8 goal e 2 assist in 18 gare. I liguri stanno ricevendo offerte anche in questi giorni ma per ora le stanno rispedendo tutte al mittente visto che è già stato ceduto Dragusin al Tottenham; se ne riparlerà in estate.

