Carrera fa sognare: «Conte Juve? Abita a Torino ed è juventino. Dipende solo da lui». La rivelazione dell’ex bianconero

Massimo Carrera, ex giocatore bianconero, alla Gazzetta dello Sport ha fatto una rivelazione sul futuro di Conte alla Juve o meno.

CONTE ALLA JUVENTUS – «Ci tornerei anch’io… Io sono amico di Antonio, ma non il suo procuratore. Non lo so… Lui abita a Torino ed è anche juventino. Posso solo dire che è uno dei più forti allenatori in circolazione: qualsiasi squadra lo vuole, dipende soltanto da lui».

