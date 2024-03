Calzona polemico dopo Napoli Torino: «Su 52 minuti di tempi effettivo se ne sono giocati 24, ci poteva stare più recupero»

Calzona non è riuscito a battere il Torino dopo aver sconfitto la Juve. L’allenatore del Napoli, a Sky Sport, si è lasciato andare ad una polemica riguardo il tempo effettivo disputato.

CALZONA – «Mi dispiace che nel secondo tempo si sono giocati solo 24 minuti su 52, sono stati veramente pochi. C’era il rischio di innervosirsi, ma il Napoli fino all’ultimo minuto ha dato il massimo per raggiungere la vittoria. Il tempo effettivo è stato talmente basso che anche se vuoi creare senza interruzioni non è stato possibile. Ci poteva stare qualche minuto in più di recupero».

The post Calzona polemico: «Su 52 minuti di tempi effettivo se ne sono giocati 24, ci poteva stare più recupero» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG