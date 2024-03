Juve, da Thiago Motta a Palladino: per il dopo Allegri ci sono tre “figli” di Gasperini. I nomi in lizza per sostituire Max

Tuttosport oggi fa il punto sul futuro di Allegri e l’incrocio con Gasperini che ci sarà domani in Juve Atalanta.

Per l’eventuale dopo Max, scrive il quotidiano torinese, la società valuta infatti tre “figli” calcistici dell’allenatore della Dea. II primo nome è quello di Thiago Motta che ha ammesso di essersi ispirato a Gasperini. In lizza per sostituire Allegri ci sono anche Palladino (che contro la Juve ha debuttato vincendo la sua prima in Serie A) e e Tudor (che ora è un po’ indietro nelle gerarchie).

The post Juve, da Thiago Motta a Palladino: per il dopo Allegri ci sono tre “figli” di Gasperini appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG