Massimo Carrera, vice di Conte alla Juve, ha presentato il Derby d’Italia a Cusano Italia TV.

CARRERA – «Non sarà uno scontro decisivo, anche perché l’Inter ha una partita in meno. Io vedo analogie con la Juventus del primo Conte, perché non eravamo favoriti così come non è favorita la Juventus in questo momento».

