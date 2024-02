Alcaraz al Southampton con il Transfer Room: fu scoperto in rete! Retroscena sul nuovo acquisto della Juve

Alcaraz scoperto in rete dal Southampton. Come svelato dal Corriere dello Sport, l’argentino è arrivato in Europa grazie a “Transfer Room”, un portale che permette a club e intermediari di condurre una sorta di campagna acquisti e cessioni online.

Il portale permettere alle società interessate di trattare direttamente, con l’ausilio di dati e proiezioni sui futuri valori di mercato. Ora l’arrivo alla Juve.

The post Alcaraz al Southampton con il Transfer Room: fu scoperto in rete! Retroscena appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG