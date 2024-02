Juventus Next Gen, anche Chiellini allo Sheraton per le ultime ore di mercato invernale. Tutti gli aggiornamenti

Pedro Felipe, ufficializzato ieri, è l’ultimo rinforzo della Juventus Next Gen. Il mercato per la formazione Under 23, però, potrebbe non essere finito.

È infatti presente all’Hotel Sheraton per la chiusura della sessione invernale anche Claudio Chiellini, direttore della Next Gen.

The post Juventus Next Gen, anche Chiellini allo Sheraton per le ultime ore di mercato appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG