Cambio di gestione di Casa Milan Bistrot, il centro gastronomico presente all’interno di Casa Milan. Ecco tutte le info per i tifosi.

Meta imperdibile per i tifosi rossoneri e non solo, insieme al Museo Mondo Milan e al Casa Milan Store, il Bistrot offre un’esperienza culinaria unica, grazie alla nuova gestione di Iper La grande i.

Casa Milan Bistrot si rinnova

Casa Milan Bistrot si rinnova nel segno del benessere, dell’eccellenza e della qualità per unire due delle più grandi passioni degli italiani: il calcio e la buona cucina.

Situato all’interno della sede rossonera, il Bistrot è destinazione da non perdere non solo per tutti gli appassionati di sport, ma anche del gusto, grazie alla nuova gestione di Iper La grande i, una delle più importanti realtà nel panorama nazionale della Grande Distribuzione Organizzata, e tra i massimi esperti nel mondo dei freschi tradizionali, nelle produzioni proprie e nella ristorazione di qualità.

Aperto 365 giorni l’anno, in occasione di partite in competizioni nazionali e internazionali della Prima Squadra maschile il Bistrot aprirà le proprie porte per accogliere i tifosi rossoneri che vorranno vivere l’esperienza del matchday direttamente da Casa Milan, centro nevralgico della vita quotidiana del Club e punto di incontro tra la sua anima sportiva e quella corporate.

Casa Milan

Le info per i tifosi

Nella moderna sede di via Aldo Rossi, infatti, gli appassionati di calcio possono immergersi ogni giorno nella leggendaria storia rossonera attraverso una spettacolare collezione di memorabilia, trofei e contributi conservati all’interno del Museo Mondo Milan, e acquistare una vasta selezione di prodotti ufficiali, dai kit gara 2024/25 a collezioni casual e accessori, nel Casa Milan Store. La sede ospita inoltre la biglietteria, gli uffici e gli Studios del Club.

Il rinnovamento di Casa Milan Bistrot si inserisce nel contesto delle tante iniziative ed eventi attraverso cui i rossoneri celebreranno il proprio 125° Anniversario: da collaborazioni di prestigio a collezioni dedicate, passando le progettualità sociali e la speciale maglia scelta dai tifosi.

Tutti i giorni, 7 su 7, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, Casa Milan Bistrot offre una ricca e gustosa offerta gastronomica firmata Iper La grande i. Nello spazio ristorante è possibile organizzare cene, eventi e feste private. Per info e prenotazioni è possibile consultare l’Help Center o contattare il numero 02 3925 9320.

