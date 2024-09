Il Manchester City avrebbe messo nel mirino Reijnders. Guardiola, pur di strapparlo al Milan, sarebbe disposto a una maxi offerta.

Nel cuore pulsante del calcio europeo, le strategie di mercato si intrecciano tra passato, presente e prossimi obiettivi, delineando scenari sempre nuovi e intriganti. Il Manchester City, guidato dall’acclarato Pep Guardiola, non si sottrae a questa dinamica, puntando il suo sguardo verso uno dei protagonisti del Milan, in un contesto che vede la squadra inglese continua protagonista sia sul campo sia nelle strategie di mercato future.

Una sfida europea tra giganti

Mentre il Manchester City si prepara a dare battaglia all’Inter in un match che ricorda la recente finalissima di Champions League, le attenzioni non si fermano solamente al terreno di gioco. Mentre gli Sky Blues sono coinvolti in una situazione extra campo piuttosto delicata, con un processo in corso per violazioni delle norme della Premier League, la squadra non perde di vista l’importanza di rafforzare la propria rosa attraverso il mercato.

Tijjani Reijnders

Mercato estivo e prospettive future

Durante l’ultimo mercato estivo, il City ha finalizzato poche ma strategiche operazioni, come il ritorno di Gundogan e l’acquisto di Savinho, mantenendo così un nucleo solido in attesa di ulteriori mosse future. Con una sentenza ancora in sospeso, il prossimo gennaio potrebbe riservare sorprese, soprattutto se le decisioni dovessero rivelarsi favorevoli per il club inglese.

Guardiola punta su Reijnders

Una delle figure chiave nel pensiero di Guardiola per il futuro sembra essere Tijjani Reijnders, centrocampista olandese che ha saputo farsi valere nel Milan grazie alla sua versatilità e tecnica. Il manager spagnolo, noto per la sua preferenza per giocatori dalle molteplici qualità tattiche, vede in Reijnders il potenziale ideale per arricchire ulteriormente il centrocampo del City. Nonostante il Milan non sembri intenzionato a lasciar partire il giocatore, acquisito in precedenza per 18 milioni di euro dall’Az Alkmaar, il City sarebbe pronto – secondo quanto riporta‘fichajes.net’ – a offrire una cifra intorno ai 40 milioni di euro per tentare di convincere il club rossonero.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG