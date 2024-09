I nerazzurri potrebbero colmare a gennaio una lacuna presente nella rosa: l’esterno svizzero è stato accostato anche la scorsa estate.

Nell”ultima sfida di Serie A l’Inter ha impattato contro il Monza con un risultato di 1-1: in questa gara si è manifestato un problema non trascurabile per la squadra guidata da Simone Inzaghi.

La mancanza

Il nodo centrale delle difficoltà interiste risiede nella capacità di effettuare dribbling. I dati statistici rivelano una situazione allarmante: l’Inter è l’ultima squadra in Serie A per numero di dribbling riusciti, con un bottino di soli 9. Anche per questo motivo i nerazzurri non sono riusciti ad avere la meglio su una squadra decisamente ben organizzata.

Dan Ndoye

La possibile soluzione

Di fronte a questa problematica, la dirigenza dell’Inter, con in prima linea Beppe Marotta e Piero Ausilio, ha già iniziato a valutare le possibili soluzioni per ovviare al problema con elementi in grado di incrementare la pericolosità nelle azioni di uno contro uno. Come ricorda Inter Live, uno dei nomi che circola con insistenza per un possibile arrivo già a gennaio è quello di Dan Ndoye, attualmente in forza al Bologna. Il giocatore svizzero, che ha mostrato le sue qualità durante l’ultimo Europeo, nonostante un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, si distingue per il numero di dribbling tentati, piazzandosi nella top ten della Serie A in questa speciale classifica.

Le cifre

Il valore di mercato del giocatore si aggira attorno ai 15 milioni di euro, ma l’Inter potrebbe optare per una proposta con la formula di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

