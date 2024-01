Casadei, il ritorno al Chelsea presuppone un nuovo addio? Lo vogliono in Italia! Ecco chi c’è sulle tracce dell’ex centrocampista dell’Inter

Dopo l’ufficialità del suo ritorno al Chelsea dal prestito al Leicester, Cesare Casadei potrebbe spostarsi nuovamente in questa sessione di calciomercato invernale. A mettere gli occhi sul prodotto del settore giovanile dell’Inter sarebbe stato un club di Serie A.

Come riferito da Sportitalia, infatti, sulle tracce del centrocampista classe 2003 ci sarebbe la Lazio di Sarri, che lo ritiene ideale per i suoi schemi di gioco. Da capire la fattibilità dell’operazione e se i Blues saranno disposti a privarsi del calciatore acquistato per 15 milioni di euro più 5 di bonus solo due anni fa dai nerazzurri.

L’articolo Casadei, il ritorno al Chelsea presuppone un nuovo addio? Lo vogliono in Italia! Ecco chi proviene da Inter News 24.

