I nerazzurri quasi sicuramente non interverranno sulla rosa in questo mese di gennaio: l’unica entrata è stata quella di Tajon Buchanan.

Il giornalista Gianluigi Longari su Sportitalia fa il punto sul mercato dell’Inter in attacco tra presente e futuro. “Nonostante le suggestioni che a getto continuo scandiscono le settimane di gennaio sin qui trascorse, il club continua a smentire in maniera ferma ed inequivocabile. La volontà è di chiudere la stagione con gli stessi quattro componenti del reparto avanzato che la hanno iniziata”.

Gli scenari per l’estate

“Per il futuro, i cambi sembrano essere sostanzialmente già designati con l’arrivo di Taremi a parametro zero dopo la fine della sua esperienza al Porto ed il ritorno alla base di Valentin Carboni che tanto bene sta facendo con la maglia del Monza. Totalmente corretta la decisione di rispettare gli accordi siglati con i brianzoli per il talento argentino: molto meglio i prossimi sei mesi da protagonista e con continuità di impiego alla corte di Palladino rispetto ai pochi scampoli ricchi di pressione per recuperare risultati in bilico che gli sarebbero piombati addosso rientrando a Milano”.

Difficili movimenti invernali

“Ragionamenti teorici che dovranno sempre fare i conti con Alexis Sanchez: solo una sua uscita, che peraltro non verrebbe ostacolata, potrebbe modificare le valutazioni dello staff interista“.

