Paolo Casarin, ex arbitro, ha parlato dei vari episodi successi in Juve-Napoli a Radio Anch’Io Sport su Radio Rai 1. Le sue dichiarazioni:

«Ho visto gli episodi. Da quel colpo di Gatti, che andava punito, non si può giudicare la faccia da cattivo. Nel calcio contano i fatti concreti e non le espressioni del viso. In ognin caso un arbitro ha visto i giocatori che si sono radunati, va di moda di fare assemblee condominiali, il georgiano si è rialzato e tutto poi è ripreso. Non vedo perché bisogna fare il grande caso. Ma il caso è se l’arbitro con il Var può correggersi, ovvero un grande atto di umiltà. Fabbri non ha visto fallo tra Milik e Lobotka, poi è tornato indietro e ha tolto il gol. Questo deve essere il Var. La vogliamo questa tecnologia oppure dobbiamo tornare indietro: io qui mi trovo sempre a difendere l’operato degli arbitri dopo 65 anni di arbitraggio. Loro fanno ciò che gli viene detto ed è chi produce queste cose che deve essere all’altezza del compito e non fare l’inventore del nulla».

