Zibi Boniek ha parlato a Radio Anch’Io Sport su Rai Radio 1 riguardo al calcio italiano e ha commentato gli episodi di Juve-Napoli. Le sue dichiarazioni:

JUVE-NAPOLI – «Fabbri ha fatto tanti errori nella partita tra Juve e Napoli. Con il Var si è creato un problema, ovvero che gli arbitri hanno paura di fischiare. Succede anche con il fuorigioco dove alzano la bandierina dopo diversi minuti. Gatti andava espulso e su Lobotka il fallo era netto: l’arbitro non avrebbe aver dovuto andare al Var».

INCHIESTA JUVE – «Io di queste cose che non so e di cui non entro in merito. Secondo me si tratta di rimotivare la sentenza e per come la intendo io è quella di ammorbidirla, ma ripeto non è il campo mio».

EUROPA – «Roma e Juventus partono con i favori del pronostico e possono andare in finale e sarebbe storico. Poi anche una tra Inter o Milan può andare in finale di Champions. C’è la possibilità che in ogni competizione, compresa la Fiorentina, possono raggiungere l’ultimo atto. Questo vuol dire che il calcio italiano sta migliorando. In Italia il calcio è più difficile».

LUKAKU – «Difficile ragionare sulla questione. Questo suo gesto cosa c’entra con razzismo. Io sono contro questi atti di violenza verbale».

