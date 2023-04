L’Inter ha Empoli ha rispolverato la LuLa, a distanza di due anni i due sono tornati a segnare insieme in Serie A

Lukaku ha ritrovato la rete su azione dopo quella segnata a Lecce nella prima giornata, mentre Lautaro al suo secondo gol consecutivo dopo quello in Champions al Benfica. Che i nerazzurri possano aver finalmente ritrovato le reti degli attaccanti? Si aspetta la terza partita per la conferma, ma in ogni caso Inzaghi ha bisogno dei loro gol per continuare la corsa alla Champions.

