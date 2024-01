Casini annuncia: «Si sta lavorando per rendere l’operato del VAR il più trasparente possibile». Le parole del presidente della Serie A

Casini, presidente della Serie A, a Rai Radio 1 ha fatto un annuncio sul VAR, strumento più volte contestato per vari episodi arbitrali da tanti tifosi, inclusi quelli della Juventus.

CASINI – «Si sta lavorando su alcune sperimentazioni interessanti per rendere l’operato del VAR il più trasparente possibile, penso alla pubblicazione delle conversazioni tra gli arbitri. Credo anche che un tema importante sia quello di uniformare la durata delle gare, pensando anche al tempo effettivo. Stiamo mettendo sul tavolo diverse idee per le riforme, sono quasi tutte cose che la Lega Serie A non può fare da sola. Dobbiamo lavorare con la Federcalcio ma anche con le altre Leghe».

The post Casini annuncia: «Si sta lavorando per rendere l’operato del VAR il più trasparente possibile» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG