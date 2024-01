La Coppa Italia “piace” ad Allegri: l’allenatore della Juve è il recordman della competizione con Eriksson e Mancini

La Coppa Italia è una competizione che ad Allegri piace e non poco. L’allenatore della Juve l’ha vinta 4 volte tra il 2015 e il 2018 sulla panchina dei bianconeri e ha perso una finale nel 2022 con l’Inter.

Allegri è il recordman di successi in Coppa Italia al pari di Eriksson e Mancini. E quest’anno, visto che la Juve non gioca in Europa, avrà un motivo in più per tornare a vincerla…

