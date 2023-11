Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato dei diritti tv a margine del Social Football Summit di Roma.

PAROLE – «È stata una negoziazione molto articolata e complessa. Abbiamo capito quanto il contesto fosse difficile perché nei mesi precedenti siamo arrivati nelle migliori condizioni possibili. Siamo riusciti a tenere in sicurezza un settore che aveva bisogno di una stabilità di entrate. La Serie A e le squadre di calcio non stampano moneta, quindi le entrate vanno costruite e create. Era difficile a livello nazionale immaginare di più, all’estero invece si può fare di più. Perché l’anno scorso, abbiamo spiegato al Governo, per l’estero avere tutti quei paletti era folle. Così ora in qualsiasi paese siamo liberi di negoziare senza paletti. La pirateria Alcuni pensano che il pezzotto sia legale, me lo hanno confermato alcune persone. Siamo un po’ indietro nella concezione, del resto questo è il paese con il più alto tasso con abusivismo edilizio ed evasione fiscale».

