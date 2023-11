Yassine Bounou, portiere del Marocco, ha parlato della sua esperienza di con Lionel Messi, attaccante dell’Argentina

Yassine Bounou, portiere del Marocco, ha parlato della sua esperienza di con Lionel Messi, attaccante dell’Argentina.

PAROLE – «Il Siviglia è stato il mio grande amore. Ho avuto bisogno di tempo per adattarmi ovunque, ma al Siviglia mi sono sentito a casa fin dal primo giorno. È il giocatore più difficile che abbia mai affrontato. All’improvviso entrava in area e segnava. Il calcio di oggi ha perso un po’ di tecnica ed è più fisico; non voglio dire che non attiri più gli spettatori, ma non si vedono più tanti giocatori come Messi, quelli per cui vale la pena pagare il biglietto. Ci mancherà quando si ritirerà, non ci saranno calciatori come lui. Ho una sua maglia: gliel’ho chiesta una volta ma l’aveva già regalata a un altro giocatore. L’anno successivo mancavano 30 secondi al fischio finale e gli ho ricordato l’accordo. A fine partita ce le siamo scambiate e gli ho detto che ne avevo un’altra sua, del Newell’s Old Boys, e che volevo che me lo autografasse. Purtroppo non ho potuto farlo di persona, così ho incaricato Éver Banega».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG