Caso Frattesi: l’Inter manda messaggi alla Roma, quando si può chiudere

Proseguono le voci incontrollate di mercato che vedono il centrocampista nerazzurro andare in direzione della capitale.

Negli ultimi giorni, il mondo del calcio italiano si è trovato immerso in una trattativa che potrebbe cambiare le dinamiche tra due tra le squadre più blasonate della Serie A: l’Inter e la Roma.

Al centro di questo turbine di ipotesi, offerte e strategie di mercato c’è un nome, quello di Davide Frattesi, e il suo possibile passaggio dalla squadra nerazzurra a quella giallorossa.

La volontà dei nerazzurri

Il Corriere dello Sport ha rilanciato l’attenzione su questo affare con nuovi dettagli. Da una parte, vi è l’Inter, che appare determinata a valorizzare adeguatamente il giocatore, ponendo come base di trattativa una cifra vicina ai 45 milioni di euro, pur mostrandosi aperta a negoziare fino a un eventuale abbassamento a 40 milioni.

Le idee giallorosse

Dall’altra, la Roma, che sta valutando un approccio differente, ovvero proporre un prestito oneroso con obbligo di riscatto, legato al soddisfacimento di determinate condizioni. Un’eventuale carta da giocarsi potrebbe essere l’inserimento del giocatore Bryan Cristante in questa operazione, forse in prestito, se non dovessero emergere altre proposte per lui.

I tempi della trattativa

Nonostante un interesse chiaro e l’accelerazione nei contatti tra le parti, la conclusione dell’affare appare tutt’altro che imminente. La situazione è complicata dagli impegni impegnativi dell’Inter sulla scena europea, con il tecnico Inzaghi che potrebbe preferire di posticipare ogni decisione fino al superamento degli ostici incontri di Champions League contro lo Sparta Praga e il Monaco. La volontà di mantenere uno spogliatoio equilibrato e la necessità di non privarsi di un elemento chiave in un momento cruciale della stagione potrebbero spingere il club a un approccio cauto nella negoziazione. Le dichiarazioni rilasciate ieri da Marotta ed Inzaghi paiono frenare l’affare o spronare i giallorossi ad alzare l’offerta.

