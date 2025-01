Sorpresa dall’Inghilterra: Inter in pole per il difensore di una big

Questa sessione di mercato invernale si sta rivelando molto più movimentata delle precedenti: i nerazzurri potrebbero realizzare un grande colpo.

Nel variopinto mosaico del calcio internazionale, dove le trattative e i trasferimenti dei giocatori si susseguono con ritmo incessante, l’Inter si trova a essere protagonista di uno degli affari più discussi dell’attuale finestra di mercato.

Tra le pieghe di una stagione già in corso e le strategie di rafforzamento delle proprie schiere, il club nerazzurro si avvicina a un potenziale nuovo ingaggio che potrebbe arricchire ulteriormente il proprio organico.

La strategia

Nonostante la tranquilla rassegnazione con cui l’Inter sta affrontando questo periodo di mercato, la sensazione è che la quiete potrebbe precedere una tempesta, perlomeno in termini di movimenti di rosa. La dirigenza nerazzurra, infatti, ha finora mantenuto una postura di apparente soddisfazione riguardo l’attuale composizione della squadra, ritenendo l’organico già competitivo e ben assortito per le sfide che il campionato italiano e le competizioni europee riservano. Tuttavia, gli sviluppi recenti suggeriscono che potrebbe esserci spazio per rinforzi importanti, specialmente alla luce delle voci che indicano una possibile partenza di Frattesi che, se dovesse concretizzarsi, aprirebbe le porte a nuovi volti in nerazzurro.

L’indiscrezione

Il nome che circola nell’orbita dell’Inter è quello di Kyle Walker, terzino destro e all’occorrenza anche difensore centrale del Manchester City, la cui esperienza internazionale e la solidità lo rendono un candidato a vestire la maglia nerazzurra. Secondo il Sun, un principio di accordo tra l’Inter e il Manchester City sembrerebbe già essere stato raggiunto per un trasferimento in prestito del giocatore già a partire da gennaio.

Come stanno le cose

Tuttavia, la strada per l’arrivo di Walker all’Inter non appare priva di ostacoli. Anche il Milan si è mostrato interessato all’inglese, rendendo la corsa al giocatore una questione di orgoglio cittadino oltre che di strategie tecniche. L’indiscrezione non trova particolari conferme in Italia: il capitano è effettivamente in uscita dal Manchester City come dichiarato da Guardiola stesso in conferenza stampa ma i parametri di età ed ingaggio non corrispondono ai diktat della nuova proprietà dell’Inter. Appare quindi difficile immaginarlo con la maglia dell’Inter.

