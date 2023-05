Caso Juve, clamoroso (Tuttosport): il club può ottenere la sospensione del -10. Ecco come cancellare momentaneamente la sospensione

Tuttosport descrive il giorno post penalizzazione in casa Juventus come carico di delusione e sconforto. Il club sperava in una sentenza diversa da parte della Corte federale d’Appello ma starebbe meditando di giocarsi un sesto round ricorrendo nuovamente al Collegio di Garanzia del Coni. Prima però i legali del club attendono di leggere le motivazioni della sentenza, attese in una decina di giorni.

Il termine per presentare il ricorso è poi di 30 giorni dalla pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Corte d’Appello. Potenzialmente, spiega il quotidiano, il club potrebbe poi chiedere l’abbreviazione dei termini e addirittura la sospensione temporanea della decisione: riottenere dunque i 10 punti in classifica in attesa del pronunciamento del Collegio.

