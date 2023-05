Parolo consiglia la Juventus: «Chiunque prendendolo farebbe un affare». Le parole dell’ex centrocampista

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio, ha parlato così di Milinkovic-Savic, obiettivo del calciomercato Juve.

«Arrivò tre giorni prima della finale di Supercoppa contro la Juve, mi fiondai a guardare alcuni video. Tempo dopo, in una partitella, dissi al vice di Pioli che quel ragazzo aveva i colpi veri, da star. A Inzaghi piaceva far giocare contro i titolari. Provavo a metterlo in difficoltà, gli è servito. Tare l’ha sempre trattato come un figlio. Lui e la Lazio sono diventati grandi insieme e non ha mai puntato i piedi per andare via. Ma se vuole fare il salto il momento è questo. Merita di giocare la Champions ogni anno. Chiunque lo acquista fa un affare».

