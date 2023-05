Spalletti lascia il Napoli: De Laurentiis pensa a quattro possibili sostituti. Ecco a chi potrebbe essere affidata la panchina azzurra

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Napoli considera Luis Enrique il nome adatto per sostituire Luciano Spalletti, con cui appare ormai impossibile riconciliare i rapporti.

Ma non c’è solo il tecnico spagnolo in lista. Un altro profilo tenuto in considerazione è quello di Conte, in cerca di una nuova panchina, così come quelli di Thiago Motta e Italiano, considerati pronti al grande salto.

The post Spalletti lascia il Napoli: De Laurentiis pensa a quattro possibili sostituti appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG