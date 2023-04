Caso Lukaku, le dichiarazioni del neo presidente dell’AIA mettono in imbarazzo il presidente federale, che non ha gradito quelle parole

Come scrive l’edizione odierna di Tuttosport, le parole di Carlo Pacifici, neo presidente dell’AIA, hanno messo in grande imbarazzo il presidente federale Gravina, dopo la grazia concessa da quest’ultimo a Romelu Lukaku, che mercoledì sera sarà regolarmente in campo contro la Juventus nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

Il neo numero uno degli arbitri ha espressamente dichiarato che chi zittisce il pubblico, da regolamento, va sempre sanzionato, andando quindi contro le gesta del capo della FIGC, che non ha ovviamente gradito quanto uscito fuori nelle ultime ore. L’imbarazzo per questa smentita è palpabile e in molti chiedono spiegazioni su quanto accade.

