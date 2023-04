Landucci Spalletti, rabbia allo Stadium come evidenziano alcune parole che sarebbero state rivolte dal vice bianconero

Alta tensione allo Stadium in occasione di Juve-Napoli di domenica sera, come testimoniano i referti degli agenti federali presenti e riportati da La Stampa. Protagonisti della vicenda Luciano Spalletti e il vice allenatore bianconero Marco Landucci, reo di essersi sfogato sul tecnico azzurro con rabbia per alcune decisioni arbitrali.

«Pelato di merda ti mangio il cuore» la frase rivolta in direzione dell’allenatore toscano, che non reagiva alla provocazione e imboccava la via degli spogliatoi dopo essersi trovato a un metro di distanza dal rivale, mentre gli 007 della FIGC ascoltavano tutto chiaramente.

