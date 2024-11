Il caso Morata sta generando un botta e risposta tra Fonseca e il ct della Spagna che sta alimentando sempre più la polemica.

Nel mondo del calcio, dove le valutazioni di salute dei giocatori sono spesso oggetto di attenta scrutinio da parte di staff medici, tifosi e media, é sorta una questione particolare riguardante Álvaro Morata, l’attaccante spagnolo del Milan.

Dopo aver subito un infortunio in allenamento, le condizioni di Morata sono state messe sotto la lente di ingrandimento, con dichiarazioni che arrivano fin dal vertice della gestione sportiva spagnola.

L’infortunio con il Milan

Alvaro Morata ha rimediato infatti un trauma cranico in uno scontro aereo in allenamento con Pavlovic. L’attaccante spagnolo, scrive Sky, è stato subito all’ospedale di Legnano dove è stato sottoposto a una risonanza che ha dato esito negativo. Il calciatore non ha potuto prendere parte alla trasferta di Cagliari, così come prevede il protocollo per infortuni di tale entità. Da qui è iniziata una polemica tra Fonseca e il Commissario Tecnico della Nazionale spagnola in merito alla convocazione del numero 7 rossonero nella Spagna per i prossimi appuntamenti di Nations League. Il botta e risposta tra De la Fuente e Fonseca non si è esaurito al week end in quanto, nelle ultime ore, è arrivata una nuova risposta e “stoccata” a Fonseca.

De la Fuente-Fonseca: è polemica

Luis de la Fuente, il Commissario Tecnico della Spagna, ha recentemente offerto un aggiornamento sullo stato di Álvaro Morata. A margine di un evento durante il quale il tecnico è stato premiato, ha condiviso che l’attaccante sta ultimando una serie di test medici necessari a valutarne le condizioni fisiche dopo l’incidente occorso in allenamento. Le parole di de la Fuente lasciano ben sperare: “Si sta sottoponendo a dei test e li sta superando. Se non si evidenzieranno problemi resterà con noi. Per ora sta andando tutto bene”. Queste dichiarazioni suggeriscono che, salvo complicazioni dell’ultimo momento, sarà presumibilmente possibile per Morata partecipare alle imminenti partite di Nations League con la maglia della sua nazionale spagnola. Dichiarazioni che, per forza maggiore, si scontrano in modo netto con quanto sostenuto venerdì in conferenza stampa da Fonseca. Il tecnico rossonero aveva infatti sottolineato la sua perplessità rispetto alle dichiarazioni rilasciate da de la Fuente, ribadendo che, secondo i protocolli medici seguiti dal club, dopo una contusione di tale natura il giocatore dovrebbe osservare un periodo di riposo obbligatorio di 10 giorni senza attività fisica.

Alvaro Morata

La polemica che non aiuta

Tuttavia, non mancano le preoccupazioni. La peculiarità della situazione risiede nell’infortunio specifico subito da Morata – un colpo in testa ricevuto durante una seduta di allenamento a Milanello, a causa di uno scontro accidentale con il compagno di squadra Strahinja Pavlovic. Questo contrasto di visioni tra l’allenatore di club e il Commissario Tecnico nazionale solleva questioni importanti riguardo ai protocolli di sicurezza e alla gestione del benessere degli atleti.

