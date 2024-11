Potrebbe arrivare a breve una grande occasione per il rossonero per riscattarsi. Ecco la mossa che può sbloccare la sua stagione.

La pausa di novembre si presenta come un momento di svolta per alcuni giocatori del Milan, che vedono nell’imminente stop una possibilità per ricaricare le energie o recuperare da infortuni.

Tuttavia, per un rossonero, questo periodo potrebbe assumere un significato completamente diverso. Dopo essere stato a lungo escluso dalle recenti convocazioni della propria nazionale inglese, il giocatore si ritrova ora in una situazione di attesa e potenziale speranza.

Momento di riflessione in casa Milan

Campionato fermo e spazio alle nazionali. Occasione questa che il Milan può e deve sfruttare al meglio per mettere a punto i dettagli che fino ad ora hanno funzionato meno bene per riprendere al meglio. Al rientro infatti i rossoneri saranno attesi da una delicata sfida contro la Juventus a San Siro, da cui potrebbero dipendere le sorti del campionato. Questa sosta potrebbe inoltre offrire a qualche rossonero l’opportunità di riscattarsi magari proprio con una chiamata nella propria nazionale. E’ proprio questo il caso di un rossonero che potrebbe rivalutare la propria stagione grazie alla chiamata del commissario tecnico della propria selezione.

Occasione di riscatto per il rossonero?

Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, sta vivendo giorni di incertezza riguardo il suo immediato futuro in nazionale. Nonostante non sia stato incluso nella lista dei convocati da Thomas Tuchel per i prossimi impegni dell’Inghilterra, la situazione potrebbe cambiare rapidamente. Tre dei difensori convocati, infatti, non sono al meglio della forma, il che ha spinto lo staff tecnico a pre-allertare Tomori. L’eventuale chiamata dipenderà dalle valutazioni dello staff medico, un’opportunità che potrebbe aprire a Tomori le porte per un rientro in nazionale dopo un periodo di assenza. La gestione della nazionale inglese ha subito un cambiamento significativo con l’arrivo di Thomas Tuchel alla guida tecnica. Questo può rappresentare una svolta per Tomori, che con il precedente commissario tecnico, Gareth Southgate, non aveva trovato spazio, principalmente a cause di visioni divergenti riguardo il livello della Serie A come campionato di riferimento. Tuchel sembra avere un approccio differente, considerando Tomori nonostante il difensore non abbia trovato una continuità ottimale nel Milan questa stagione. Il momento non è dei più semplici per Tomori al Milan. Dopo essere stato considerato un pilastro della difesa rossonera, ha visto diminuire le proprie presenze in campo, non scendendo in campo in match chiave come quello contro il Cagliari, ma trovandosi invece impiegato nella partita di Madrid. La potenziale convocazione potrebbe rappresentare per lui un’importante occasione di rilancio, non solo dal punto di vista mentale, ma anche tecnico e fisico. Lavorare sotto la guida di un allenatore esperto come Tuchel potrebbe fornirgli gli stimoli necessari per una crescita ulteriore.

Sguardo al futuro

Questa pausa rappresenta un momento cruciale non solo per Tomori ma per l’intero Milan. Mentre alcuni giocatori come Fofana e Gabbia sfrutteranno questo periodo per recuperare energie e superare infortuni, altri potrebbero vedere cambiare drasticamente la propria stagione grazie a convocazioni in nazionale. Per Tomori, in particolare, un ritorno in nazionale sotto la guida di Tuchel potrebbe significare un’iniezione di fiducia e un’occasione per riaffermarsi anche nel contesto milanista, dove la concorrenza per un posto da titolare si fa sempre più accesa.

