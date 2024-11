Il Milan potrebbe avere presto in rosa il “nuovo” Saelemaekers. Fonseca sarà decisivo in tal senso, ecco perché.

Il Milan è in cerca di alternative, soluzioni, per migliorare una prima parte di stagione che non sta offrendo le risposte che la società e i tifosi si aspettavano. In tal senso sono attesi correttivi sia tattici che tecnici.

La prossima finestra di mercato offrirà al Club di Via Aldo Rossi l’opportunità di mettere mano alla rosa con dei rinforzi, rinforzi nei quali però Fonseca risulterà decisivo. I rossoneri potrebbero avere infatti tra le mani il “nuovo” Saelemaekers.

Da Madrid a Cagliari, molti passi indietro

Dal Bernabeu alla Unipol Domus di Cagliari, tanti forse troppi passi indietro. La notte di Madrid aveva fatto sperare, forse illudere, i tifosi del Milan che i problemi fossero stati definitivamente superati. Nei fatti non è stato così e la trasferta di Cagliari ha riaperto il dibattito in casa Milan. Ancora un passo indietro, così come evidenziato anche dallo stesso Paulo Fonseca al termine della gara dell’Unipol Domus sarda. E’ tempo di riflessioni e analisi, soprattutto in vista del prossimo mercato di gennaio. Un “nuovo” Saelemaekers si affaccia all’orizzonte per il Milan, una soluzione questa che potrebbe risollevare le sorti dei rossoneri.

Un “nuovo” Saelemaekers” per il Milan

Non è passata inosservata la considerazione di Alex da parte di Zlatan Ibrahimovic che, durante l’estate, lo ha designato come potenziale erede di Theo Hernandez. Tuttavia, nonostante le lusinghiere considerazioni e una serie di occasioni propizie, Jimenez non ha ancora ricevuto la sua grande opportunità in prima squadra sotto la guida di Paulo Fonseca. Ciò solleva delle questioni su quale possa essere il momento giusto e il ruolo ideale per vedere Jimenez scendere in campo con il Milan. Gli appassionati e gli addetti ai lavori si interrogano su come Fonseca potrebbe sfruttare al meglio il talento di Jimenez. La sua capacità di giocare sia come difensore che come attaccante apre diverse possibilità tattiche. La sua somiglianza nel gioco e nella versatilità con Alexis Saelemaekers suggerisce che potrebbe essere impiegato in un ruolo che spazia dalla difesa all’attacco, simile alla posizione in cui Yunus Musah ha brillato. Questa flessibilità potrebbe fornire al Milan gli equilibri di cui ha bisogno. Fonseca in tal senso sarà decisivo nel volergli concedere a breve l’opportunità di brillare anche in Prima Squadra.

Alexis Saelemaekers

Un futuro promettente

Sta diventando chiaro che il futuro di Alex Jimenez nel calcio professionistico è luminoso. La sua crescita costante, evidenziata dalle prestazioni con il Milan Futuro, fa ben sperare per una futura carriera nella prima squadra, dove potrebbe diventare un giocatore chiave per Fonseca. La sua storia è un promemoria del valore della polivalenza nel calcio moderno, sia per i giocatori in cerca di affermazione sia per le squadre alla ricerca di soluzioni dinamiche in campo. Rimane da vedere come verrà gestita questa promessa del calcio, ma una cosa è certa: Alex Jimenez è un nome che continueremo a sentire.

LEGGI ANCHE Colpo a sorpresa del Milan: l’idea per gennaio per “salvare” la stagione

Leggi l’articolo completo Milan, un “nuovo” Saelemaekers: Fonseca sarà decisivo, ecco perché, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG