Caso plusvalenze, Agnelli chiede di accelerare i tempi al TAR. Le ULTIME sull’ex presidente della Juventus

Come riferito da Calcio e Finanza, Andrea Agnelli avrebbe chiesto di accelerare i tempi della sentenza al TAR per quanto riguarda il ricorso sul caso plusvalenze, per cui era stato sanzionato con due anni di inibizione dal Tribunale FIGC.

L’ex presidente della Juventus aveva infatti presentato un ricorso al TAR del Lazio lo scorso 20 giugno, con la prima udienza andata in scena l’11 luglio seguente: una udienza in cui Agnelli aveva rinunciato alla sospensiva per andare direttamente a una rapida discussione nel merito della vicenda e in particolare per arrivare a una valutazione circa la compatibilità dell’ordinamento di giustizia sportiva italiana con la normativa Ue.

