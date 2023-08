Samardzic ci sarà o no in Udinese Juve? Cosa filtra sul centrocampista, seguito anche dal club bianconero sul mercato

Secondo quanto riportato da Tuttosport, dopo la definitiva rottura nella trattativa con l’Inter Lazar Samardzic si è allenato in gruppo solo parzialmente con l’Udinese.

La possibile disponibilità per il match contro la Juve per il centrocampista, seguito sul mercato proprio da Giuntoli e Manna, è decisamente in forse.

