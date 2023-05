Caso plusvalenze, i legali Juve provano a salvare l’Europa: c’è danno anche col quarto posto. La nuova strategia della difesa

Come ricorda il Corriere dello Sport lunedì la Juventus conoscerà la nuova sentenza della Corte d’Appello sul caso plusvalenze. La famosa penalizzazione’afflittiva’ è un punto centrale nella memoria difensiva consegnata mercoledì scorso dai legali del club bianconero.

Bellacosa e gli altri avvocati del club fanno notare che sarebbe afflittivo anche far scendere la Juve dal secondo al quarto posto: la società, pur restando in zona Champions, perderebbe infatti tra i dieci e i dodici milioni tra posizionamento, diritti domestici e market pool. Nella peggiore delle ipotesi la società punta ad avere una sanzione ridotta che tenga comunque il club in lotta per la zona nobile, al verificarsi di due condizioni: la squadra continua a vincere e i giudici decidono per lo sconto. Nella memoria si richiede anche una ‘maggiore proprozionalità‘ rispetto ai fatti contestati, valutando troppo severo l’iniziale -15 che i giudici potrebbero anche confermare con altre motivazioni. Nonostante le condanne di Agnelli, Paratici, Arrivabene e Cherubini, la Juve ritiene che il rinnovamento della governance debba essere considerato come un elemento a favore.

