Giuntoli Juve: De Laurentiis impone i suoi tempi ai bianconeri. La prossima settimana può essere quella decisiva

Come riporta La Gazzetta dello Sport Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli non hanno ancora affrontato nessun discorso sul futuro. Come noto il ds vorrebbe trovare nuovi stimoli altrove, dove altrove sta per Juventus. ADL preferisce aspettare forte del contratto, anche perché ha già programmato con lui il prossimo mercato.

La prossima settimana potrebbe essere quella buona per discutere l’uscita nei particolari. Giuntoli da parte sua attende serenamente pure per non interferire sul rebus Spalletti. Chi ha più fretta è la Juve ma De Laurentiis impone i propri tempi anche per trovarsi un’alternativa: Accardi e Polito sono i profili in pole.

