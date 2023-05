Non è servilismo, come pensano in tanti. C’è di più. Dietro alla continua negazione della realtà che viene fatta in tv e sui media sulla #Juventus c’è un intreccio che interseca gli investimenti pubblicitari di #Exor con i milioni di tifosi bianconeri, utilizzati come il bancomat… pic.twitter.com/E05oWBULxM

— Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) May 18, 2023