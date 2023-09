Il Tribunale Nazionale antidoping ha sospeso in via cautelare Paul Pogba. Il centrocampista è risultato positivo al testosterone

Arriva la decisione ufficiale. Il Tribunale Nazionale antidoping ha sospeso in via cautelare Paul Pogba. Il centrocampista della Juve è risultato positivo al testosterone dopo i test effettuati post Udinese Juve del 20 agosto. Di seguito il comunicato ufficiale.

COMUNICATO – «II Tribunale Nazionale Antidoping comunica che, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta: Paul Labile Pogba (FIGC) per la violazione degli articoli 2.1 e 2.2; sostanza riscontrata: Metaboliti del testosterone di origine non endogena (I risultati del GC/c/IRMS sono compatibili con l’origine esogena dei metaboliti). Il controllo è stato disposto da NADO – ITALIA».

