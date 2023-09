Deschamps è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole tra Francia e Germania. Le parole su Theo Hernandez

Le parole di Deschamps intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole tra Francia e Germania sul terzino del Milan, Theo Hernandez:

«Il lato sinistro lo abbiamo utilizzato di più nell’ultima partita, anche se riusciamo a creare pericolo anche sul lato destro. Avere un equilibrio da entrambe le parti, poter avere la pericolosità sull’asse, a sinistra e a destra, è qualcosa che abbiamo già cercato e che ha portato a determinate scelte per il Mondiale. Dipende anche dalle caratteristiche. Théo [Hernandez] ha delle caratteristiche specifiche che lo portano a partecipare molto e non voglio trattenerlo. Possiamo avere la stessa cosa dall’altra parte, se abbiamo la palla non è un problema. Ma c’è anche una questione di equilibrio, o di un’opzione o di un giocatore da una parte che possa essere più offensivo e portare i giocatori dalla linea difensiva o dal centro ad adattarsi. Ovviamente la presenza di Kylian [Mbappé]aumenta il fatto che questo lato sinistro sia più utilizzato e anche più controllato dall’avversario».

