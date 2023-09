Christian Manfredini, intervenuto in esclusiva a Juventusnews24, ha parlato anche del caso Pogba. Le sue dichiarazioni

In esclusiva a Juventusnews24, Christian Manfredini ha detto la sua sul caso Pogba, risultato positivo al testosterone dopo Udinese Juve.

POGBA – «Mi sembra tutto così strano e così assurdo. Io spero sia un errore, uno sbaglio. Spero in questo perchè non voglio pensare che uno come lui, un giocatore del suo livello, prende così un farmaco non dichiarato. Anche io ho giocato a calcio e noi giocatori sappiamo bene che non possiamo assumere farmaci se la società non lo sa. Era una stagione questa in cui poteva riscattarsi, questa tegola potrebbe essere pesante».

