Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve Lazio. Le sue parole sulle esclusioni per il match dello Stadium.

PROBLEMI DI FORMAZIONE – «Cambiaso a destra Può giocare anche lì. Problemi di formazione non tanto per la partita di domani, ma per come si allena il gruppo. I 4 attaccanti stanno bene, lasciar fuori Milik e Kean è difficile. Così come nel reparto difensivo, Rugani è un giocatore affidabile. C’è una buona armonia, ma per far sì che continui bisogna centrare i risultati e giocare di squadra. È un anno importante e difficile per arrivare tra le prime 4».

