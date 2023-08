Caso Portanova, oggi l’udienza al TFN: l’ex Juve rischia una squalifica. Tutti gli aggiornamenti

È in programma oggi l’udienza presso il Tribunale Federale Nazionale per Manolo Portanova. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, la Procura ha chiesto il deferimento dell’ex Juve, oggi alla Reggiana.

Si valuteranno gli estremi di una squalifica dopo la condanna in primo grado per violenza sessuale.

