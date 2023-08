Pogba e Vlahovic in gruppo: cosa filtra verso l’amichevole col Real Madrid. Gli ultimi aggiornamenti sulle loro condizioni

Dusan Vlahovic ha svolto l’ultimo allenamento interamente in gruppo, lavoro parziale con la squadra anche per Paul Pogba nella prima seduta dei bianconeri ad Orlando.

Come riferito da gazzetta.it, il serbo dovrebbe scendere in campo, anche per uno spezzone di gara, contro il Real Madrid. Ancora ai box, invece, Pogba.

